كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يفاجئ الجميع بهذا القرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، المضي قدما في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ووعد ترامب، في خطاب في بيتسبرغ، أنه يكافح الهجرة من خلال بناء جدران حدودية في عدد من الولايات الجنوبية بما فيها كولورادو، الولاية الواقعة في وسط البلاد.

وقال ترامب: "هل تعرفون لماذا سنفوز بنيو مكسيكو؟ لأنهم يريدون أمن الحدود".

وأضاف: "إننا نبني جدارا على حدود نيو مكسيكو، ونبني جدارا في كولورادو"، الولاية الواقعة بين يوتاه وكنساس، واعدا بأن يكون هذا الجدار "جدارا جميلا، جدارا كبيرا يعمل حقا بحيث لا يمكن تجاوزه لا من الأعلى ولا من الأسفل".

وتابع: "نحن نبني جدارا في تكساس، ولا نبني جدارا في كنساس، لكنهم سيستفيدون من الجدران التي ذكرتها للتو".

ترامب يتعهد ببناء جدار

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وجعل ترامب من وقف الهجرة غير الشرعية ركيزة في برنامجه الانتخابي في السباق إلى البيت الأبيض في 2016، متعهدا ببناء جدار على الحدود قبالة المكسيك لوقف المهاجرين.

وفي العام المالي 2017، جرى تخصيص 341 مليون دولار لتشييد 64 كيلومترا، كما جرى تخصيص 1.375 مليار دولار لتمويل بناء 132 كيلومترا آخر في عام 2018.

تمويلات للجدار

وطلب ترامب العام المالي 2019 تمويلا بقيمة 5.7 مليار دولار للجدار، لكن الكونغرس لم يوافق على تخصيص سوى 1.375 مليار دولار.

وبعد رفض طلبه، أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية، في خطوة عارضها الديمقراطيون وبعض الجمهوريين.

وأعاد توجيه 601 مليون دولار من الأموال التي صادرتها وزارة الخزانة و2.5 مليار دولار من مخصصات مكافحة المخدرات و3.6 مليار دولار من ميزانية البناء العسكرية، ليصل إجمالي الإنفاق على الجدار إلى 8.1 مليار دولار.