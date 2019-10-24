كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: الأكراد بدأوا في سحب قواتهم بالقرب من الحدود السورية التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين قوله اليوم الخميس 24 اكتوبر 2019، إن القوات الكردية بدأت في الانسحاب من المناطق القريبة من الحدود التركية في سوريا.

كما طلبت موسكو.. الحليف الوثيق لسوريا، من القوات الكردية السورية الانسحاب من الحدود يوم الأربعاء كجزء من اتفاق أبرم بين موسكو وأنقرة والذي سيشهد انتشار القوات السورية والروسية في شمال شرق سوريا.