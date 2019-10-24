كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصليب الأحمر يحذر من أزمة إنسانية في معسكر البوسنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الصليب الأحمر الدولي من "كارثة إنسانية" وشيكة في مخيم مؤقت مزدحم للمهاجرين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا وطلب نقلًا سريعًا لشاغليه إلى منطقة أكثر أمانًا.

في بيان يوم الخميس، قال إن معسكر فوكجاك الذي أطلق عليه "الغابة" من قبل المهاجرين الذين يعيشون هناك، لا يتوفر به مياه جارية، ولا كهرباء، ولا مراحيض صالحة للاستعمال، والخيام به مكتظة. يعيش هناك حاليا 700 شخص.

كما أوضح ان المخيم به فقط 80 خيمة وخمسة متطوعين فقط من جمعية الصليب الأحمر في البوسنة.

يوجد الآلاف من المهاجرين عالقين في شمال غرب البوسنة بالقرب من الحدود مع كرواتيا عضو الاتحاد الأوروبي.

