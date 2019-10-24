كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مناشدات يائسة لتحرير النساء والأطفال من معسكرات داعش في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عندما علم كمال دبوسي هذا الشهر أن الرئيس دونالد ترامب كان ينقل قواته من شمال شرق سوريا، استند إلى سيارته وبكى.

ومنذ أشهر، كان الدبوسي يضغط على الحكومة الأسترالية لإخراج ابنته وثلاثة أحفاده من معسكر اعتقال أقارب مقاتلي داعش. والآن، كما يعتقد، نافذة إنقاذهم تغلق.

وشكل مصير عشرات الآلاف من النساء والأطفال في معسكرات الاعتقال التي يديرها الأكراد في سوريا تحديًا للحكومات في جميع أنحاء العالم منذ فقد داعش آخر أراضيها هناك في وقت سابق من هذا العام. ولكن الفوضى والعنف التي أعقبت الانسحاب الأمريكي قد كثفت الأسئلة حول واجب الدول تجاه المواطنين المحتجزين في الخارج، حتى أولئك الذين ينتمون إلى جماعة إرهابية وحشية.

ويقود دبوسي فرقة من حوالي عشرة من العائلات الأسترالية التي تسعى إلى عودة أكثر من 65 من أقاربهم، ومعظمهم من الأطفال. وسافر إلى الهول، المعسكر الذي تقام فيه ابنته فيما يصفه بأنه ظروف لا تطاق. ولقد أمضى عدة أشهر في كتابة الرسائل، ودعا السياسيين وتوحيد الأسر التي أبقت سر الظلام لأحبائهم المفقودين.

وتم تجنُّب النساء والأطفال في الهول، من حوالي 50 دولة، وإلى حد كبير من قبل حكوماتهم.

وفي أستراليا، أشار كبار القادة إلى قائمة طويلة من الأسباب التي لا يمكن إعادتهم إلى أوطانهم، بما في ذلك المخاوف الأمنية.

حتى إذا كان وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه في أواخر الأسبوع الماضي، كما ذكرت الحكومة الأسترالية، لا يزال من الخطر للغاية التفكير في انتزاع المعتقلين. وقال المسؤولون إنهم لن يعرضوا حياة الآخرين للخطر لإنقاذ النساء والأطفال.

وقال وزير الشؤون الداخلية "بيتر دوتون" للصحفيين في كانبيرا، العاصمة يوم الجمعة: "لقد اتخذ الآباء والأمهات والآباء قرارًا بنقل الأطفال إلى مسرح الحرب".

وأضاف: "لقد كنا واضحين تمامًا أننا لن نعرض موظفي الدفاع أو الشؤون الخارجية أو الشؤون الداخلية الأستراليين أو موظفي الوكالة الآخرين للخطر."

وصرح أيضًا: "لقد كانوا يقاتلون باسم منظمة شريرة، وتلك هي العواقب ".

وقد حافظت الحكومة الاسترالية أن النساء المنضمين إلى داعش انضموا عن طيب خاطر، ويمكن أن تشكل تهديدا للأمن القومي. وفي بعض الحالات، فقد ألغت جنسية المقاتلين وأفراد الأسرة الذين اعتبرتهم متطرفين.

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وفي حين انضمت العديد من النساء من جميع أنحاء العالم إلى المجموعة الإرهابية من تلقاء نفسها، تقول عائلات جميع النساء الأستراليات في الهول إنهن تعرضن للإكراه من قبل الأزواج وغيرهم من أفراد الأسرة. ويقول الكثيرون إنهم مرتبطون بالدم أو الزواج، مثل زوجة الداعشي محمد زهب، وهو مدرس في سيدني تحول إلى داعش، ويقولون إنه سلمهم إلى سوريا.

ويقول الدبوسي إن ابنته البالغة من العمر 28 عامًا، أثناء وجودها في إجازة في تركيا، قد خدعها زوجها للذهاب إلى الحدود مع سوريا. ثم أجبرت على العبور تحت تهديد السلاح.

وأصبح هو وأفراد أسر آخرين من داخل هول يائسين بشكل متزايد لإطلاق سراحهم مع تزايد المخاوف من أن القوات الحكومية السورية يمكن أن تؤدي إلى تشريد الأكراد والاستيلاء على المخيم.

وقال الدبوسي مستاءً: "هذا فكر شنيع"، مضيفًا: "قد يكون الموت هو الخيار الأكثر رحمة".

والظروف داخل المخيم بائسة بالفعل، حيث يموت مئات الأطفال بسبب الأمراض وسوء التغذية، وفقًا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ويجادل المحامون الذين يمثلون النساء بأن أستراليا لديها واجب دستوري لإعادة المواطنين إلى وطنهم وتطبيق الإجراءات القانونية الواجبة. وتشمل هذه الالتزامات القانونية واجب التحقيق في الجرائم ذات الطابع الدولي، وحماية المواطنين الأستراليين المحتجزين في الخارج، على حد قول "سارة كوندون" أحد المحامين الذي يوجد مقره في ملبورن.

ويقول خبراء السياسة أيضًا أنه في بعض الحالات التي تعتبر فيها الأمهات متطرفات، على الدولة واجب أخذ أطفالها في الحجز. ويجادل آخرون بأن الحكومة ملزمة أخلاقيًا باستخراج الأطفال الذين ليس لهم رأي في رحلة آبائهم إلى إقليم داعش.

وبعض الذين يدرسون الإرهاب يحذرون من مخاطر ترك النساء لفرارهن من المخيم وسط الفوضى. يجادلون بأن ذلك قد يساعد على عودة ظهور داعش.

وتنص قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على أن تتخذ الدول إجراءات لجلب مواطنيها الذين انضموا إلى داعش إلى القانون.

وقال ديفيد ماليت، العالم السياسي في الجامعة الأمريكية بواشنطن: "بينما تدعو كل حكومة الدول الأخرى إلى إعادة مواطنيها، فإن معظمهم يبذلون ما في وسعهم لتجنب إعادة مواطنيهم إلى وطنهم".

وحث كل من الرئيس ترامب ووزير الخارجية مايك بومبو الدول الأخرى على استعادة مواطنيها. اعتبارًا من يوليو، وتمت إعادة حفنة إلى الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير صادر عن مركز معلومات روجافا، وهي مجموعة تقوم بالبحث في المناطق الكردية في سوريا. لكن أستراليا أحضرت إلى الوطن أقل من 10 أطفال منذ افتتاح المخيم، معظمهم من الأيتام.

