كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 24/ 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي. أخبار عاجلة الآن || الأمم المتحدة تعلق على إعدام إيران 90 طفلًا

كشف مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة، عن "معلومات موثوقة" بشأن انتظار ما لا يقل عن 90 طفلا الآن تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في إيران. Advertisements ولمتابعة تفاصيل الخبر اضغط هنـــــــــــا

أخبار عالمية عاجلة اليوم || إرسال 276 شرطيا عسكريا و33 آلية إلى سوريا

آخر الأخبار العاجلة في العالم || محكمة بنجلادش تحكم بالإعدام على 16 شخصا

أدى إحراق فتاة عمرها 19 عامًا في 6 أبريل من هذا العام في أعقاب شكواها من الاعتداء الجنسي من قِبل مديرها، إلى صدمة في أنحاء بنجلاديش وأثار احتجاجات ضد اضطهاد النساء والفتيات. ولمتابعة تفاصيل الخبر اضغط هنـــــــــــا

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