عصابة السماوي تواصل إسقاط ضحاياها.. سلبت سيدة ذهبا بقيمة 6 ملايين سنتيم

عادت عصابة السماوي تضرب من جديد في مدينة العرائش؛ إذ أقدم رجل في عقده السادس، رفقة سيدة تصغره سنا، على سلب سيدة ثلاثينية مجوهراتها، التي تقدر قيمتها بـ 60 ألف درهم.

ولم تتمالك الضحية نفسها بعد أن اكتشفت بأنها وقعت ضحية النصب عليها عبر طريقة “السماوي”؛ إذ بمجرد أن اكتشفت الأمر، بدأت بالصراخ أمام أنظار المارة في شارع “القاهرة”.

وحسب المعطيات المتوفرة، استوقف المشتبه فيه رفقة سيدة أخرى؛ الضحية، مساء أول أمس الثلاثاء، بعد تعقبهما لها، لحظة إيصال ابنتها إلى إحدى المؤسسات التعليمية الخصوصية، في “ساحة مكة” في مدينة العرائش.

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وأفادت مصادر “اليوم 24” أن المشتبهان فيهما استوقفا الضحية بالقرب من مقر الغرفة الفلاحية بتجزئة اسمارة؛ حيث ظل الستيني ينتظر رجوع مرافقته التي رافقت الضحية إلى منزلها، من أجل سلبها المجهورات، التي تبلغ قيمتها ستة ملايين سنتيم، ومبلغ ألف درهم.

وبعد أن عادت الضحية رفقة السيدة، مرافقة الستيني، كان الأخير في انتظارهما، حيث سلمها بيضة لم تصمد كثيرا في يدها حيث سقطت من يد الضحية، لتسترجع وعيها.

إلى ذلك، تقدمت الضحية بشكاية إلى السلطات المعنية، حيث انتقلت عناصر الأمن إلى عين المكان، وباشرت تحرياتها في الموضوع، بعد أن فر المشتبه فيهما إلى وجهة غير معلومة.