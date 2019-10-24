أزمة جديدة بين بنحليب وإدارة الرجاء.. كارتيرون يسقط إسمه من مباراة بني ملال واللاعب يرفض التجديد

أسقط باتريس كارتيرون، مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، إسم محمود بنحليب من قائمة الفريق التي ستخوض مباراة اليوم أمام رجاء بني ملال، في إطار منافسات البطولة الاحترافية.

وحسب مصادر مقربة من النادي الأخضر، فإن كارتيرون وباتفاق مع إدارة النادي، قررا إسقاط اسم اللاعب من لائحة هذه المباراة، وذلك بسبب سلوك الرجل غير الرياضي، والذي أدخله في أزمة جديدة، قد تعجل برحيله عن الفريق.

وأكدت المصادر ذاتها، أن بنحليب احتج بطريقة لا رياضية على المدرب الفرنسي، خلال آخر حصة تدريبية، وذلك بعد أن علم بأنه لن يدخل مباراة بني ملال كأساسي، وهو الأمر الذي أغضب كارتيرون وإدارة النادي.

وليست هذه هي المرة الأولى، التي ينشب فيها خلاف بين اللاعب وإدارة النادي أو المدرب، بسبب سلوكه في التداريب.

جدير بالذكر، أن بنحليب سبق له أن رفض عرضين من إدارة الرجاء، بتمديد عقده مع النادي، الأول كان بقيمة 140 مليون سنتيم، والثاني بقيمة 200 مليون، ما يعني أن اللاعب مصر على الرحيل من الرجاء.