المغرب يُسلم تونسيا.. اتهم بالتهريب وصدرت في حقه نشرة حمراء من “الأنتربول”

تمكنت المصالح الأمنية في مطار محمد الخامس في الدارالبيضاء، صباح أمس الأربعاء، من توقيف مواطن تونسي، يبلغ من العمر 68 سنة، بناء على مذكرة بحث دولية بإلقاء القبض عليه من طرف السلطات القضائية الفرنسية، من أجل تنفيذ حكم غيابي صادر في حقه من أجل تهريب، وحيازة مواد محظورة.

وأوضح بلاغ أنه تم توقيف المعني بالأمر بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مطار تونس، وذلك تنفيذا للنشرة الحمراء الصادرة في حقه من طرف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” بتاريخ 7 نونبر 2016، بناءً على طلب من السلطات القضائية الفرنسية من أجل تنفيذ عقوبة سالبة للحرية بعد إدانته غيابيا في قضية تتعلق بالتهريب، وحيازة مواد محظورة خلال الفترة ما بين عامي 2009 و2010.

وأضاف البلاغ ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الفرنسية المختصة بقرار التوقيف.

وأشار البلاغ إلى أن توقيف المواطن الأجنبي المذكور، يأتي في سياق تعزيز آليات التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية.