الناصرة: تمديد حظر النشر بجريمة قتل لوابنة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الخميس، أمر تمديد حظر النشر في جريمة القتل التي راح ضحيتها الشاب عنان لوابنة (44 عاما)، من الناصرة.

وبموجب قرار المحكمة فقد جرى تمديد أمر حظر النشر لمدة 60 يومًا، أي لغاية تاريخ 24.12.2019.

وكان لوابنة قد تعرض لإطلاق نار قرب منزله، فجر يوم الإثنين الموافق 23.09.2019، تاركا خلفه زوجة وطفلين.