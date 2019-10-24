تعرف الى أكثر الدول تخريجا لحملة الدكتواره

ففي المعدل، 1.1 في المئة فقط من الأشخاص الذي تبلغ أعمارهم بين 25 و64 عاما يحملون شهادة الدكتوراه في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2018، حسب تقرير للمنظمة حول التعليم.

وكما يتضح من الجدول أدناه، تختلف نسبة الحاصلين على شهادة الدكتوراة خلال عام 2018 بين دول المنظمة، مما نسبته 4 في المئة في سلوفينيا، إلى 0.1 في المئة في إندونيسيا.



وتضم منظمة التعاون والاقتصادي والتنمية 34 دولة في أوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية.

أما على صعيد دول المنظمة فقد ارتفع عدد حاملي الدكتوراة 8 في المئة خلال الأعوام 2013-2017، والتي زادت الأعداد فيها تحديدا في دول المكسيك وإسبانيا والولايات المتحدة.

وإذا استمر معدل النمو الحالي للإقبال على الدراسة لشهادة الدكتوراه، فإن 2.3 من الشباب الذين يعيشون في دول المنظمة سيدرسون لتحصيل شهادة الدكتوراة خلال مرحلة حياتهم العمرية ما بين 25 إلى 64 عاما.



وتتصدر الولايات المتحدة دول المنظمة في أعداد حملة شهادة الدكتوراه، بـ "71 ألف في عام 2017"، رغم أنها تحتل المركز الرابع على مستوى النسبة المرتبطة بعد السكان. وتأتي ألمانيا المملكة المتحدة في المركز الثاني بـ"28 ألف" دكتواره.

وتاليا أكثر 10 دول تخرج منها حملة شهادات الدكتوراة.