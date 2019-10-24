تعرف الى أكثر الدول تخريجا لحملة الدكتواره

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إذا كنت من حملة شهادة الدكتوراه، فأنت من بين مجموعة صغيرة لكن متزايدة العدد من البالغين الحاصلين على أعلى درجة أكاديمية.
وكما يتضح من الجدول أدناه، تختلف نسبة الحاصلين على شهادة الدكتوراة خلال عام 2018 بين دول المنظمة، مما نسبته 4 في المئة في سلوفينيا، إلى 0.1 في المئة في إندونيسيا.
وتضم منظمة التعاون والاقتصادي والتنمية 34 دولة في أوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية.
أما على صعيد دول المنظمة فقد ارتفع عدد حاملي الدكتوراة 8 في المئة خلال الأعوام 2013-2017، والتي زادت الأعداد فيها تحديدا في دول المكسيك وإسبانيا والولايات المتحدة.
وإذا استمر معدل النمو الحالي للإقبال على الدراسة لشهادة الدكتوراه، فإن 2.3 من الشباب الذين يعيشون في دول المنظمة سيدرسون لتحصيل شهادة الدكتوراة خلال مرحلة حياتهم العمرية ما بين 25 إلى 64 عاما.
وتتصدر الولايات المتحدة دول المنظمة في أعداد حملة شهادة الدكتوراه، بـ "71 ألف في عام 2017"، رغم أنها تحتل المركز الرابع على مستوى النسبة المرتبطة بعد السكان. وتأتي ألمانيا المملكة المتحدة في المركز الثاني بـ"28 ألف" دكتواره.
وتاليا أكثر 10 دول تخرج منها حملة شهادات الدكتوراة.
-الولايات المتحدة: 71 ألف خريج
-ألمانيا: 28.4 ألف خريج
-بريطانيا: 28.1 ألف خريج
-إسبانيا: 20 ألف خريج
-اليابان: 15.7 ألف خريج
-كوريا الجنوبية: 14.3 ألف خريج
-فرنسا: 13.6 ألف خريج
-إيطاليا: 9.4 ألف خريج
-المكسيك: 9.3 ألف خريج
-أستراليا: 9.2 ألف خريج
أما من ناحية نسبة عدد الحاصلين على شهادات الدكتوراه إلى عدد السكان، فإن سلوفينيا جاءت في المرتبة الأولى، تليها سويسرا، ولوكسمبورغ والولايات المتحدة رابعا.
وتاليا أكثر الدول تخريجا لحاملي شهادات الدكتوراة نسبة إلى عدد سكانها.
- سلوفينيا
- سويسرا
- لوكسمبورغ
- الولايات المتحدة
- السويد
- ألمانيا
- الدنمارك
- بريطانيا
- أيسلندا
- إسرائيل
واعتبر التقرير أن معدلات النمو الحالي في الإقبال على الدراسة لشهادة الدكتوراه تمثل أنباء إيجابية لاقتصادات الدول، إذ أن هذا يعني مزيدا من المعرفة والأبحاث والإبداع.
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