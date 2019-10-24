بالفيديو: ريم السعيدي تستعرض حملها الثاني... شاهدوا كيف بدت

وبدت وهي تقوم بتسجيل المقطع حيث ظهر الحمل واضحاً عليها وأعربت عن شعورها بالتعب. كما شوهد الأخير وهو يقود عربة ابنتهما بيلا.

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".



ويشار إلى أن السعيدي لم تعلن حملها إلا بعد مرور ستة أشهر على حدوثه. وأوضحت سبب ذلك خلال لقاء تلفزيوي أجري معها، وقالت إنها وزوجها الإعلامي وسام بريدي انتظرا حلول مناسبة يوم ميلاد ابنتهما بيلا، مع الإشارة إلى أنها أصبحت في شهرها السادس.