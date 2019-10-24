تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي وهي تقوم بنزهة برفقة زوجها الإعلامي اللبناني وسام بريدي.
وبدت وهي تقوم بتسجيل المقطع حيث ظهر الحمل واضحاً عليها وأعربت عن شعورها بالتعب. كما شوهد الأخير وهو يقود عربة ابنتهما بيلا.
وأحدث الفيديو ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".
ويشار إلى أن السعيدي لم تعلن حملها إلا بعد مرور ستة أشهر على حدوثه. وأوضحت سبب ذلك خلال لقاء تلفزيوي أجري معها، وقالت إنها وزوجها الإعلامي وسام بريدي انتظرا حلول مناسبة يوم ميلاد ابنتهما بيلا، مع الإشارة إلى أنها أصبحت في شهرها السادس.
وأحدث الفيديو ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".
ويشار إلى أن السعيدي لم تعلن حملها إلا بعد مرور ستة أشهر على حدوثه. وأوضحت سبب ذلك خلال لقاء تلفزيوي أجري معها، وقالت إنها وزوجها الإعلامي وسام بريدي انتظرا حلول مناسبة يوم ميلاد ابنتهما بيلا، مع الإشارة إلى أنها أصبحت في شهرها السادس.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ريم السعيدي تستعرض حملها الثاني... شاهدوا كيف بدت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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