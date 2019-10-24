مصرف النهرين يصدر ضوابط تمويل مرابحة السفر للمواطنين

أصدر مصرف النهرين الإسلامي الحكومي، الخميس، ضوابط بشأن تمويل مرابحة السفر للمواطنين.
وأشار المصرف، إلى أن "الضوابط الأخرى هو أن لا يقل عمر طالب التمويل عن 18 سنة، وإذا كان قاصراً يكون تقديم الطلب من قبل ولي الأمر".
وأضاف، أن "على طالب التمويل تقديم كفيل من موظفي دوائر الدولة يساوي صافي راتبه ضعف القسط الشهري، وفي حالة رغبة الزبون اصطحاب عائلته (أقارب من الدرجة الأولى فقط) يجب تقديم كفيل موظف مدني شرط أن لا يكون من أفراد العائلة المعنية يغطي راتبه ضعف الأقساط المستحقه".
ولفت المصرف، إلى أن "طالب التمويل يعفى من تقديم كفيل إذا كان موظفاً مدنياً مستمراً بالخدمة وصافي راتبه يساوي ضعف مبلغ القسط الشهري".
وتأسس مصرف النهرين الإسلامي في عام 2012 وهو أول مصرف حكومي إسلامي وباشر خلال عام 2018 بمنح قروض وسلف للمواطنين والموظفين وفق آليات وضوابط معينة.
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