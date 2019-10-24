الهيئات التحقيقية القضائية تباشر أعمالها في المحافظات التي شهدت التظاهرات

اعلن مجلس القضاء الاعلى، الخميس، عن مباشرة الهيئات التحقيقية القضائية أعمالها في المحافظات التي شهدت التظاهرات، فيما دعت المدعين بالحق الشخصي ووسائل الإعلام المتضررة من التظاهرات لمراجعة تلك الهيئات.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الهيئات التحقيقية باشرت اليوم الخميس أعمالها في المحافظات التي حصلت فيها التظاهرات تنفيذا لأمر رئيس مجلس القضاء الأعلى".

ودعا المجلس "المدعين بالحق الشخصي للشهداء والمصابين ووسائل الإعلام المتضررة الى مراجعة تلك الهيئات كل حسب محافظته"، مشيرا الى انه "في حال تسجيل إخبارات سابقة لتلك الحوادث على المحاكم المسجل لديها إيداعها لدى الهيئات التحقيقية القضائية حسب الاختصاص المكاني للحادث لإكمال التحقيق فيها".‎