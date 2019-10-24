بالوثيقة .. الاقتصاد النيابية توصي باستمرار الاعرجي بمنصبه رئيسا لهيئة الأستثمار

أوصت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الاربعاء، باستمرار سامي الاعرجي في منصبه رئيسا للهيئة الوطنية للإستثمار استثناء من العمر. يتبع..

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