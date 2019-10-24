بوتين يعرب عن استعداده للتوسط بين مصر وإثيوبيا في ملف سد النهضة

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" استعداد الرئيس فلاديمير بوتين، للتوسط بين مصر وإثيوبيا لحل الخلاف المستمر بين البلدين حول سد النهضة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الخميس، إن بوتين اقترح الوساطة خلال لقائه، أمس الأربعاء، قادة الدولتين، وأكد استعداده لتقديم المساعدة في هذه المسألة إذا طُلب منه ذلك.

وأوضح بيسكوف أن القمة الحالية تتيح إمكانية جيدة إجراء لقاءات ثنائية ومحادثات مباشرة حول المسائل التي تثير القلق.



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ويتزامن تصريح الكرملين مع حضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قمة "روسيا-إفريقيا" في مدينة سوتشي الروسية.

والتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، على هامش قمة سوتشي في روسيا، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكان السيسي قد أعلن عن لقاء سيجمعه مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، قريبا في موسكو؛ للتشاور بشأن تعثر مفاوضات سد النهضة، وكيفية إنهاء نقاط الخلاف بما يضمن مصالح كل الأطراف.

وانطلقت قمة روسيا-أفريقيا، الأربعاء، في سوتشي، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين، كما شدد على تصميم موسكو على تعزيز وجودها في أفريقيا.