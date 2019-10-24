فضح إرهاب إيران وجرائم حرب تركيا.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: قائد أمريكي: سنتدخل بكل قوة ضد إيران عند الحاجة، ومبعوث ترامب: أدلة على جرائم حرب لتركيا في سوريا، ونائب ليبي لـ"العين الإخبارية": بدء مصالحة وطنية بعد تطهير طرابلس، ورجوي بالبرلمان الأوروبي: إيران أرض مذبوحة بأيدي النظام الفاشي، و"جريمة الملالي الكبرى".. كتاب يكشف أسرار مذبحة 1988.

كما تقرأون أيضا: إسبر: القوات الأمريكية تدخل العراق وتغادره بإذن بغداد، وحمدوك: نعمل على تطبيق شعارات الثورة، والجيش الليبي: لا حل للمليشيات سوى"البندقية والعصا"، والسعودية تدين اغتصاب إسرائيل موارد فلسطين الطبيعية، والسيسي وآبي أحمد يبحثان أزمة سد النهضة في سوتشي، و الجيش اللبناني والمحتجون.. عناق ودموع وورود.

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وفي الاقتصاد تطالعون: النفط يتجاوز الـ60 دولارا إثر "تحرك محتمل" من أوبك، وإصدارات السندات الخضراء تتجاوز 200 مليار دولار من بداية 2019، و"موديز" تحذر من إصلاحات لبنان الاقتصادية، و"دراجون أويل" الإماراتية ترفع إنتاجها إلى 300 ألف برميل في 2026، وتراجع أعداد مليونيرات تركيا بفعل ضعف الاقتصاد، و"استقرار الأسهم" يحسم الجدل في طرح أرامكو.

أما في الرياضة فيبرز: نيمار: بيل ومودريتش على أعتاب العودة للمشاركة مع ريال مدريد، وفي المنوعات: صيني يتزوج من جثمان حبيبته: حققت آخر أمنية لها.

وفنيا تتابعون: "سلالم" الجوكر تتحول إلى مزار سياحي، وفي التكنولوجيا: ميت إكس الذكي.. هواوي تهدد جالاكسي فولد بهاتف سعره مفاجأة.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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