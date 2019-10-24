جميع ضحايا حادث الشاحنة الـ 39 شرق لندن صينيون

قالت قناة (I TV) البريطانية، الخميس، إن جميع الضحايا الـ39 الذين عُثر على جثثهم في شاحنة بمنطقة "إسيكس" الصناعية قرب لندن، أمس، صينيون.

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وكانت الشرطة البريطانية قد فتشت، اليوم، منزلين ضمن تحقيقاتها في حادث مقتل 39 شخصا، تم العثور على جثثهم داخل شاحنة بمنطقة صناعية قرب لندن.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الواقعة التي وصفتها بأنها "من أكبر التحقيقات في جرائم القتل بالبلاد"، وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن نبأ العثور على الجثث أصابه بالفزع وإنه يتلقى معلومات بانتظام عن مسار التحقيق الذي يركز على تهريب البشر.