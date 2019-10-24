آبي أحمد: الإعلام وراء التوتر بين إثيوبيا ومصر

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الخميس، إن الإعلام هو السبب الرئيسي في إثارة التوترات بين القاهرة وأديس أبابا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن مباحثاته مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إيجابية.

وأضاف آبي أحمد، في تصريحات للتلفزيون الإثيوبي على هامش قمة روسيا أفريقيا المنعقدة بمدينة سوتشي، إن التناول السلبي لتصريحات قادة البلدين تسبب في التوتر الذي حدث، معربا عن أمله في أن يبتعد الإعلام عن إثارة التوترات والنقل الخاطئ.

وتعقد القمة اليوم برئاسة مشتركة بين السيسي الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي تتناول تعزيز العلاقات مع القارة السمراء وسبل تطويرها.

وأوضح أن مباحثاته التي أجراها مع الرئيس المصري اليوم كانت إيجابية وتناولت تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة الحوار والتفاوض فيما يتعلق بسد النهضة.

رئيس الوزراء الإثيوبي أشار كذلك إلى أن اللقاء بحث تعزيز العلاقات الشعبية والتأكيد على رغبة قادة البلدين في مواصلة المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة والتشاور السياسي لدعم المفاوضات الفنية لمعالجة الخلافات والمخاوف المصرية المتعلقة بشأن قواعد وملء السد.

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كما جدد تأكيده على الالتزام بالمبادئ التي تم الاتفاق عليها حول سد النهضة، مبينا أنه لن يتم إلحاق أي أضرار بمصالح الشعب المصري.

وذكر آبي أن الرئيس السيسي أبدى استجابة كبيرة لدعوة إثيوبيا إلى دعم جهودها للحفاظ على الموارد المائية في حوض النيل وذلك من خلال المبادرة التي تنفذها بلاده بزيادة الغطاء النباتي من استهداف زراعة 20 مليار شتلة.

كما بيّن أن المفاوضات الفنية والمشاورات السياسية ستتواصل بين البلدين من أجل معالجة جميع المخاوف التي يثيرها الجانب المصري وتحقيق التنمية لإثيوبيا بما لا يضر بمصلحة مصر.

وتبني إثيوبيا سد النهضة الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، منذ عام 2011، بهدف أن تصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا من خلال توليد أكثر من 6 آلاف ميجاوات.

وتتخوف مصر من تأثير بناء السد على حصتها من المياه البالغة 55 مليار متر مكعب.

ولم تتوصل اجتماعات وزراء الري والمياه في كل من إثيوبيا ومصر والسودان بالعاصمة الخرطوم وكان أحدثها توصلها، مطلع الشهر الجاري، إلى اتفاق حول قواعد تشغيل سد النهضة وملء بحيرته بالمياه وتوقيتهما.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال وزير الطاقة الإثيوبي إن السد سيبدأ بالإنتاج نهاية عام 2020، وسيبدأ تشغيله بالكامل عام 2022.