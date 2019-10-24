التقى بالرئيس المصري.. رئيس وزراء أثيوبيا: الإعلام أثار التوترات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

الخليج 365

أكد رئيس وزراء أثيوبيا، بان الإعلام السبب الرئيس في إثارة التوترات بين القاهرة وأديس أبابا.

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وذكر وسائل إعلام، بأن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التقى صباح اليوم، آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، على هامش فعاليات قمة أفريقيا- روسيا، المنعقدة في مدينة سوتشي الروسية، وفقاً لما نقلت وكالة روسيا اليوم.

ونقلت الوكالة عن آبي أحمد قوله إن «أجواء اللقاء مع الرئيس المصري كانت إيجابية»