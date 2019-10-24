- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التقى بالرئيس المصري.. رئيس وزراء أثيوبيا: الإعلام أثار التوترات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019
الخليج 365
أكد رئيس وزراء أثيوبيا، بان الإعلام السبب الرئيس في إثارة التوترات بين القاهرة وأديس أبابا.
وذكر وسائل إعلام، بأن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التقى صباح اليوم، آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، على هامش فعاليات قمة أفريقيا- روسيا، المنعقدة في مدينة سوتشي الروسية، وفقاً لما نقلت وكالة روسيا اليوم.
ونقلت الوكالة عن آبي أحمد قوله إن «أجواء اللقاء مع الرئيس المصري كانت إيجابية»
كانت هذه تفاصيل خبر التقى بالرئيس المصري.. رئيس وزراء أثيوبيا: الإعلام أثار التوترات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.