"أبو العينين" مشيدًا بعودة رحلات الطيران البريطانية: رسالة للعالم تعكس الصورة الحقيقية لأمن مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

الخليج 365

أشاد مجلس الأعمال المصري- الأوروبي برئاسة رجل الصناعة المصري محمد أبو العينين بقرار الحكومة البريطانية برفع القيود عن الرحلات الجوية إلى مدينة شرم الشيخ، وحرص بريطانيا على العمل عن كثب مع الشركاء المصريين وشركات الطيران للتخطيط لاستئناف الرحلات بشكل أقوي مستقبلاً .



ووجه رجل الصناعة المصري محمد أبو العينين في بيان صادر عن المجلس الشكر للرئيس المصري السيسي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حيث جاء قرار استئناف رحلات الطيران نتيجة جهود ومباحثات مطولة وتفاهم فى الرؤي بين القيادتين كان آخرها لقائهما على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا أغسطس الماضي، وكذلك للجهود الكبيرة التي بذلها السير جيفري آدامز السفير البريطاني فى مصر .

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وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصري – الأوروبي أن استئناف رحلات الطيران يعد خطوة مميزة ونقلة جديدة فى التعاون الوثيق بين مصر وبريطانيا بما يعكس العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، ويعطي رسالة واضحة للعالم بأن مصر آمنة ومستقرة، كما يعكس القرار الصورة الحقيقية لما تتمتع به مصر من سلامة واستقرار وضمان أمن السائحين ويعد شهادة لمعايير الآمان بالمطارات المصرية، وما تشهده مصر من تقدم كبير فى شتي المجالات فى عهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي .

وأكد أبو العينين أن عودة السياحة وشركات السياحة البريطانية لشرم الشيخ ستعمل على مضاعفة أعداد السائحين القادمين لمصر ليس فقط من المملكة المتحدة ولكن من أوروبا والعالم، فالقرار يحمل تأثير ورسالة عالمية قوية، ويحفز شركات السياحة على تنظيم الرحلات لشرم الشيخ ويطمئن السائحين من مختلف الجنسيات، خاصة لما تشهد مصر من طفرة كبيرة فى قطاع السياحة، وكذلك لمواكبة قرار استئناف الرحلات لإنطلاق بورصة لندن للسياحة 4 فبراير المقبل بمشاركة 180 دولة حول العالم .

وأوضح رئيس مجلس الأعمال المصري – الأوروبي أن السائح البريطاني عاشق لمصر وخاصة مدينة شرم الشيخ أجمل منتجعات العالم، حيث وصل أعداد السائحين البريطانيين القادمين لمصر إلى 415 ألف سائح خلال 2018 رغم القيود التي كانت مفروضة على الرحلات الجوية، وتوقع المجلس أن يصل عدد السائحين البريطانيين فى مصر إلى مليون سائح بحلول 2020 وسيكون عام الخير على السياحة المصرية، كذلك فإن قرار عودة السياحة البريطانية يبشر أيضا بعودة السياحة الروسية قريبًا .