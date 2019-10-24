أكد مسؤول رفيع في ​البيت الأبيض​ لقناة "الحرة" الأميركية إلى أن "​الولايات المتحدة​ ليست جهة في الاتفاق التركي _الروسي بشأن المنطقة الآمنة ​شمال شرق سوريا​"، مشيرةً إلى "إننا لم نر أي دليل يثبت حدوث "تطهير عرقي" شمال شرق سوريا وغالبية سجناء داعش أصبحوا الآن تحت حراسة ​الأكراد​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: لسنا جهة في الاتفاق التركي الروسي بشأن المنطقة الآمنة شمال سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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