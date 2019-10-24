الرئيس الإسرائيلي يكلف غانتس رسميا بتشكيل الحكومة بعد فشل نتانياهو

كلف الرئيس الإسرائيلي، ​رؤوفين ريفلين​، زعيم حزب "أزرق أبيض"، ​بيني غانتس​، رسميا ب​تشكيل الحكومة​.

وفي وقت سابق اليوم، أعرب بيني غانتس، عن تفاؤله بتشكيل الحكومة، وذلك بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء ​بنيامين نتانياهو​، عجزه عن تشكيلها.

وسيمنح غانتس مهلة 28 يوما بموجب القانون الإسرائيلي، ليقوم بمشاورات مرتقبة مع الكتل والأحزاب السياسية في "​الكنيست​".