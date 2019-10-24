الرئيس الإسرائيلي يكلف غانتس رسميا بتشكيل الحكومة بعد فشل نتانياهو

كلف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، زعيم حزب "أزرق أبيض"، بيني غانتس، رسميا بتشكيل الحكومة.
وفي وقت سابق اليوم، أعرب بيني غانتس، عن تفاؤله بتشكيل الحكومة، وذلك بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، عجزه عن تشكيلها.
وسيمنح غانتس مهلة 28 يوما بموجب القانون الإسرائيلي، ليقوم بمشاورات مرتقبة مع الكتل والأحزاب السياسية في "الكنيست".
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