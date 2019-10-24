الخارجية الصينية: نأمل بأن يكون الاتفاق التركي-الروسي مفيدًا بسوريا

أعربت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الصينية​ هوا تشونينغ عن أملها في "أن يكون الاتفاق التركي - الروسي بشأن ​سوريا​ مفيدًا لخفض التوتر بشكل أكبر في المنطقة"، مشيرةً إلى أن "بكين تنتظر من جميع الأطراف المعنية احترام وحماية سيادة واستقلال ووحدة تراب سوريا، وبذل جهود مشتركة لتحقيق الحل السياسي للازمة القائمة".

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