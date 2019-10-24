شكرا لقرائتكم خبر عن النائب هشام والى: توجيهات رئيس الوزراء بشأن طريق الفيوم الجديد لم تنفذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب هشام والى، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، بشأن عدم تنفيذ توصيات رئيس الوزراء بخصوص طريق الفيوم الجديد.

وقال النائب، إن رئيس مجلس الوزراء زار محافظة الفيوم فى مارس 2019، وتفقد العديد من المرافق والمنشآت والمصانع، ووجه بضرورة الانتهاء من طريق يربط بين الفيوم والفيوم الجديدة.

وأضاف: "كان ذلك التوجيه بتاريخ 28 مارس ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم يتحرك ساكنا، ولن يتم أى اتخاذ إجراءات فعالة لتنفيذ توصيات رئيس الوزراء".

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وأوضح والى، أن السبب فى هذا العزوف هو عدم وجود طريق مباشر من مدينة الفيوم إلى الفيوم الجديدة، كأى مدينة جديدة تابعة للمحافظة، متابعا أنه لا سبيل فى الوصول إلى الفيوم الجديدة إلا عن طرق يصعب على الساكن أو المستثمر أن يتناولها، وهى بعيدة للوصول إلى الفيوم الجديدة، وغير ممهدة وتمر على عدة قرى وعزب.

وأكد أنه منذ زيارة رئيس الحكومة إلى الآن لم يتم إعداد أى خطط أو استراتيجيات أو توقيت زمنى للانتهاء من هذا الطريق.

وتساءل: "ما سبب عدم تنفيذ توصيات السيد رئيس الوزراء؟ ومتى سيتم تنفيذها؟، وهل ستتحرك الحكومة بالتنفيذ وحل المشكلة؟".