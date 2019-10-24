كان مرشحا للهجرة غير الشرعية وأصبح متهما.. استئنافية طنجة تُدين تلميذا بالحبس 3 سنوات نافذة

قضت استئنافية طنجة، أول أمس الثلاثاء، حكما بالسجن 3 سنوات نافذة، في حق تلميذ بتهمة السرقة الموصوفة والنصب والاحتيال على مرشحين للهجرة غير الشرعية.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر دجنبر من سنة 2018، عندما قام شاب يدعى “أ.ق”، البالغ من العمر 20 عاما، المعروف بين أصدقائه بـ”موناكو”، ويتابع دراسته في السنة الثانية باكالوريا، بالتواصل مع سماسر للهجرة غير الشرعية يدعى”ز.ك” قصد نقله إلى الجنوب الإسباني، لكن السمسار طلب منه استقطاب 3 مرشحين آخرين والاتفاق معهم على مبلغ محدد، مقابل تهجيره مجانا.

وكتب المتهم “أ.ق” تدوينة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي، يدعو فيها الراغبين في الهجرة غير الشرعية بالتواصل معه، وهو ما حدث بالفعل، حيث أرسل له 3 أشخاص رسالة عبر حسابه ب”فايسبوك” واتفقو معه على لقاء السمسار في أحد المقاهي.

وسلم المرشحون الثلاثة مبلغا ماليا للسمسار على أساس أن يتم نقلهم في منتصف شهر غشت الماضي إلى الجنوب الاسباني، من مكان متفق عليه مسبقا، قبل أن يكتشفوا تعرضهم للنصب والاحتيال من طرفه والفرار إلى وجهة مجهولة، ما أدى بهم إلى تسجيل شكاية بمفوضية الشرطة في حق المتهم “أ.ق” الذي قامت الشرطة باعتقاله لاحقا.