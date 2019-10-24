كشف الفنان المصري، هاني رمزي، أنه كان على وشك المشاركة في عمل فني مغربي، لكن المشروع ألغي دون علمه بالأسباب، معبرا عن رغبته في خوض مثل هذه التجربة.
وعبر هاني رمزي، في حديثه مع “اليوم24″، عن فخره بتكريمه في مهرجان الدارالبيضاء للفيلم العربي، المستمر، حاليا، معتبرا هذا التكريم استثنائيا، ومميزا مقارنة مع باقي التكريمات، كونه يحظى به في المغرب.
وأبرز هاني أنه يحرص على تكوين علاقة صداقة مع فنانين مغاربة، من خلال التعرف عليهم في مهرجانات، وأحداث فنية، سواء في مصر، أو خارجه، كما أشار إلى أنه يحب بشكل كبير حلوى “كعب الغزال”، وينوي اقتناءها من المغرب من أجل أولاده في مصر.
واعتبر هاني رمزي أن المغرب ثري فنيا، إذ إنه أصبح قبلة لصناع السينما من مختلف دول العالم، كما اعتبر أن المغنيين المغاربة من بين الأنجح في الوطن العربي.
وعن مساره الفني، قال هاني رمز إنه يحرص على تقديم أعمال تؤثر في الناس، وحتى لو كانت كوميدية فإنها يجب أن تلعب دور في رفع الروح المعنوية للمتلقي ورسم الابتسامة على الوجوه.
كانت هذه تفاصيل خبر هاني رمزي: كنت سأشارك في عمل مغربي.. وأحب “كعب غزال” وهذا ما سأقتنيه لأولادي من المغرب – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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