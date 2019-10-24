بنعبد الله: لن نعارض كل شيء وإنما أوضاعا معينة دون “ممارسة المقاربة العدمية”

في أول نشاط للمجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، بعد خروج الحزب للمعارضة، قال نبيل بنعبد الله، أمينه العام، إن نواب حزبه، لن يعارضوا كل شيء، وإنما أوضاعا معينة، مؤكدا عدم “ممارسة المقاربة العدمية”.

واعتبر بنعبد الله، أمس الأربعاء، في افتتاح يوم دراسي في مجلس النواب، حول “مشروع قانون المالية لعام 2020″، أن حزبه “لن يتعاطى مع مشروع قانون المالية وفق مقاربة عدمية وسلبية”.

وأضاف المتحدث نفسه “سنبحث دائما عن كل ما هو إيجابي، ويبعث الروح في أي إمكانية للإصلاح في المغرب”.

وأكد بنعبدالله أن المعارضة سيمارسها حزبه بـ”مسؤولية ووطنية وديمقراطية وتقدمية، ليساهم من موقعه الجديد في الدفع بمشروع التغيير، والإصلاح في البلد”.

ويأتي اليوم الدراسي للتقدم والاشتراكية بعد يومين من تقديم الحكومة لمشروع قانون المالية أمام البرلمان بغرفتيه، إذ يرتقب أن تشرع لجنة الاقتصاد والمالية في مجلس النواب في المناقشة العامة للمشروع، بداية الأسبوع المقبل، بالتزامن مع عرض الميزانيات القطاعية على اللجن النيابية المختصة.