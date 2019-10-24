بعد لبنان.. رئيس وزراء العراق يتعهد بتقليص رواتب كبار المسؤولين

تعھد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المھدي، أمس الأربعاء، بإجراء تعديل وزاري وتقليص رواتب كبار المسؤولين، في خطوة تستھدف استباق الاحتجاجات المتوقعة غدا الجمعة.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء أن عبد المھدي سيلقي اليوم خطابا حول الأوضاع الحالية في البلاد يكشف فيه عن خطوات وصفھا بـ”العاجلة والإصلاحية” تتضمن إجراء تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة وتركز على الكفاءات والاستقلالية والطاقات الشبابية.

وأضاف أن رئيس الوزراء العراقي سيؤكد على أھمية تشكيل محكمة مركزية لمكافحة الفساد وفتح ملفات الفساد بوضوح أمام الرأي العام والعمل على سن قانون “من أين لك ھذا”،

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وأكد البيان أن عبد المهدي سيدعو أيضا إلى تقليص رواتب كبار المسؤولين، مشيرا إلى أن الأموال المحصلة من تقليص الرواتب ستمول صندوقا للضمان الاجتماعي ومحاربة الفقر.

وحسب البيان، فإن رئيس الوزراء العراقي سيتطرق إلى وضع القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا إلى العراق، مؤكدا أن وجود القوات الأجنبية يجب أن يكون بموافقة الحكومة العراقية وأن ينتھي حال الطلب منھا ذلك.

ويأتي خطاب عبد المھدي المقرر قبيل ساعات من مظاھرات حاشدة دعي لھا يوم الجمعة المقبل للمطالبة بالخدمات وكشف الجھات التي تورطت في قتل المحتجين في المظاھرات السابقة.