جلجولية: جسم مشبوه في ساحة منزل مأهول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عُثر في جلجولية، على جسم مشبوه في ساحة منزل مأهول صباح اليوم، الخميس.

واستُدعيت الشرطة إلى المكان في أحد أحياء القرية، وأغلقت المنطقة، وجرى تفكيك الجسم المشبوه على يد خبير للمتفجرات.

يذكر أن الشرطة منعت السكان من الاقتراب أو الخروج من المنازل في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن جلجولية شهدت أعمال عنف وجرائم قتل آخرها قتل الشاب بهاء عرار (في الثلاثينيات من عمره)، في جريمة إطلاق نار وقعت مساء يوم الثلاثاء الموافق 8.10.2019.