فيصل بن فرحان آل سعود.. ماذا تعرف عن وزير الخارجية السعودي الجديد؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الأربعاء، أمرا ملكيا يقضي بتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود (45 عاما) وزيرا للخارجية، بدلا من إبراهيم العساف (70 عاما).

كما تم تعيين إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء.

ويتولى الأمير فيصل حقيبة الخارجية متسلحا بخبرة واسعة في مجالات متعددة تفوق العقدين من الزمن؛ إذ تقلد مناصب وأدوارا مهمة منذ أن كان عمره 22 عاما، بينها نحو 12 عاما في مجال صناعة الطيران والدفاع.

كما يملك الوزير السعودي الجديد خبرة دبلوماسية مهمة من خلال عمله في سفارات بلاده في دولتين مهمتين في العالم، كان آخرها سفير المملكة لدى ألمانيا منذ 10 فبراير/شباط الماضي حتى اليوم، كما عمل في فترة سابقة مستشارا في السفارة السعودية لدى واشنطن.