إسرائيل تعتقل 13 فلسطينيا وتهدم منزلا بالضفة للمرة الرابعة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، 13 فلسطينيا، وهدمت منزلا للمرة الرابعة بالضفة الغربية وسط اشتباكات أسفرت عن إصابة 11 شخصا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، اعتقال 13 فلسطينيا في الضفة الغربية بداعي المشاركة في نشاطات لمقاومة الاحتلال.

وأوضح، في بيان، أنه تم نقل المعتقلين إلى أماكن للتحقيق لدى المخابرات (لم يحددها).

من ناحية أخرى، قامت قوات الاحتلال بهدم منزل للمرة الرابعة والثانية في أقل من عام بمخيم الأمعري للاجئين الفلسطينيين في رام الله (وسط الضفة).

والمنزل مملوك لعائلة أبو حميد المحكوم على 5 من أبنائها بالسجن المؤبد وهناك سادس معتقل إداريا إضافة إلى استشهاد سابع برصاص جنود إسرائيليين عام 1994.



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وكان جيش الاحتلال قد هدم المنزل في شهر ديسمبر/كانون الأول 2018؛ بحجة مشاركة أحد أفراد العائلة بقتل جندي إسرائيلي خلال اقتحام المخيم في شهر مايو/أيار من العام ذاته.

ورغم وقوع المنزل في منطقة خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية بشكل كامل حسب اتفاق أوسلو بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ فإن الاحتلال زعم هدم المنزل مجددا، فجر الخميس، بداعي أنه أقيم على أرض مصادرة يمنع البناء عليها.

وينص القانون الإسرائيلي على اعتبار الأرض التي يهدم عليها منزل لشخص أدين بمقاومة الاحتلال بأنها مصادرة.





وخلال عملية الهدم، انتشرت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي داخل المخيم، ولكن هذا لم يمنع من اندلاع مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين.

ووفق بيان لقوات الاحتلال؛ فإن عشرات الفلسطينيين قاموا بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة باتجاه القوات التي ردت باستخدام وسائل لتفريق المظاهرات دون وقوع إصابات في صفوفها.

إلا أن شهود عيان قالوا لـ"العين الإخبارية" إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والمسيلة للدموع باتجاه المواطنين ومنازلهم؛ ما أدى إلى إصابة 11 فلسطينيا في المواجهات التي امتدت إلى خارج المخيم.

ووفق "اتفاقية أوسلو" تنقسم الضفة الغربية إلى 3 مناطق (أ) و(ب) و(ج)؛ حيث تخضع الأخيرة للسيطرة الإسرائيلية فيما تخضع (أ) للسيطرة الفلسطينية الكاملة و(ب) للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية.