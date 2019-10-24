روسيا تعتزم إرسال جنود إضافيين إلى سوريا خلال أسبوع

قالت موسكو إنها تعتزم نقل 276 من رجال الشرطة العسكرية الروسية إلى سوريا في غضون أسبوع.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، الخميس، أنه سيتم نشر كتيبتين من الشرطة العسكرية في سوريا، و33 وحدة من المعدات العسكرية في ضوء التحديات الجديدة، مشيرة إلى أنه لا يوجد الآن قتال حقيقي في سوريا، كل شيء متوقف".

من جانبه صرح وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، بأنه في الوقت الحالي ستكون لدى الشرطة العسكرية الروسية قوات كافية للقيام بدوريات في المنطقة المحددة في سوريا، ولكن ستكون هناك حاجة إلى معدات إضافية في المستقبل.