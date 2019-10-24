ألبانيا تعلن إحباط هجوم إرهابي لمليشيا الحرس الثوري

أعلنت السلطات الألبانية إحباط "هجوم إرهابي" دبّرته طهران ضدّ معارضين إيرانيين يقيمون على أراضيها.

وقالت الشرطة الألبانية، في بيان أرفقته بصور لـ4 مشبوهين، إنّها فكّكت "خلية إرهابية نشطة تابعة لفيلق القدس الإيراني"، الوحدة المكلفة بتنفيذ العمليات الخارجية في مليشيا الحرس الثوري الإيراني.



وأضاف البيان أنّ هذه الخليّة "خطّطت، من بين أشياء أخرى، لتنفيذ عمل إرهابي، تمّ إحباطه، في مارس/آذار 2018" خلال احتفال في تيرانا لجماعة بكتاشي، الطريقة الصوفية التي لديها العديد من الأتباع في ألبانيا.



وأوضحت الشرطة الألبانية أنّ "أعضاء في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة" شاركوا في هذا الاحتفال.

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وأشارت إلى أنّ الخلية كانت ترمي لتنفيذ "هجمات أخرى محتملة لحساب النظام الإيراني ضدّ أعضاء منظمة مجاهدي خلق"، دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل عن هذه الهجمات.



وبناء على طلب كلّ من الولايات المتحدة والأمم المتحدة استضافت ألبانيا منذ عام 2013 نحو 3 آلاف عضو من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية كانوا يقيمون في العراق وهم يعيشون حاليا في معسكر شمال غرب البلاد.



وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، طردت ألبانيا السفير الإيراني في تيرانا ودبلوماسيا آخر لطهران بشبهة تورّطهما في "أنشطة تقوّض الأمن القومي".

وتعد منظمة "مجاهدي خلق" جزءا من ائتلاف واسع تحت اسم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

وتتخذ المعارضة الإيرانية التي تمثلها "مجاهدي خلق" من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها، حيث تتولى "مريم رجوي" رئاسة تلك المنظمة التي كان لها دور كبير في الثورة على نظام الشاه قبل أن يستحوذ متشددون على السلطة عام 1979، ويقمعوا القوى السياسية والثورية الأخرى.