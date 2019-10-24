مليونية 25 أكتوبر.. العراق يتأهب للخلاص من أذناب الملالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتأهب الشوارع العراقية للانتفاض مجددا في مليونية 25 من أكتوبر الجاري؛ أملا في تحرير البلاد من النفوذ الإيراني، وبناء عراق جديد تكون الكلمة فيه لأبناء الوطن.

ترقب شعبي يقابله انتشار أمني مكثف لمليشيات الحشد الموالية لطهران، إضافة إلى مسلحين ملثمين يرتدون ملابس سوداء، في محاولة يائسة لبث الرعب والذعر في نفوس العراقيين لوأد انتفاضتهم.

ولكن يبدو أن هذه المرة لن تكون كسابقتها؛ فالمتظاهرون عازمون على اقتلاع النفوذ الإيراني بشكل جذري، وأبناء الرافدين لا تزال شعلة الوطنية متقدة في صدورهم.

وبالتزامن مع دعوات التظاهر بالداخل العراقي، يجري الإعداد أيضا لمسيرات حاشدة للجاليات العراقية في أوروبا والولايات المتحدة؛ تنديدا باختطاف وطنهم من قبل أذناب الملالي.