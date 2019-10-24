السيسي: مواجهة الإرهاب أولوية لأفريقيا والمجتمع الدولي

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العين الإخباريةالخميس 2019/10/24 12:05 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، أن مكافحة الإرهاب أولوية للدول الأفريقية والمجتمع الدولي، مشيرا إلى أنها أحد التحديات، التي تواجه جهود التنمية في القارة السمراء.
وقال السيسي، خلال كلمته أمام القمة الروسية الأفريقية المنعقدة بمدينة سوتشي: إننا نسعى للتعاون مع موسكو في إطار الشراكة بين الدول الأفريقية وروسيا في مختلف المجالات.
وأوضح أن مبادرة إسكات البنادق ستكون على رأس أجندة أولويات القادة الأفارقة العام المقبل.
ودعا الرئيس المصري نظيره الروسي ورؤساء الدول الأفريقية، لإطلاق منتدى الأمن والسلامة في أسوان لتوفير منصة لتنفيذ الآليات ذات الصلة على مستوى القارة السمراء.
وانطلقت في سوتشي، فعاليات النسخة الأولى من القمة "الروسية-الأفريقية"، بأجندة حافلة تتصدرها ملفات التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب.
وتنعقد القمة برئاسة مشتركة بين الرئيس الروسي ونظيره المصري الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي.
أما جدول أعمال القمة فيبحث "القضايا الدولية ذات الصلة بالمستجدات الدولية، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا ذات الأهمية الكبرى لروسيا والدول الأفريقية".
كما سيعطي المشاركون اهتماما خاصا لوضع وآفاق العلاقات بين الجانبين، وخصوصا فيما يتعلق بتطوير التبادلات في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والثقافية وغيرها.
القمة ستتناول أيضا تبادل وجهات النظر بشأن تنسيق تدابير مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وغيرها من التحديات والتهديدات للأمن الإقليمي والعالمي.
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