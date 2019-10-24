الرئيس الروسي: الإرهاب يعرقل تقدم الدول الأفريقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن الإرهاب والقرصنة والربيع العربي هي المعرقل الرئيسي للدول الأفريقية من التطور، وإن بلاده ستساعد في حل هذه المشكلات.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة الأولى للقمة الأفريقية الروسية التي تعقد برئاسة مشتركة بين بوتين والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مدينة سوتشي.

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وأكد بوتين أن من أهداف روسيا أيضا رفع مستوى التعاون الاقتصادي والاجتماعي مع أفريقيا، مشيرا إلى أن المواقف متقاربة؛ الأمر الذي سيسمح بتنسيق التحركات الدولية.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن هناك تعاونا عسكريا وفنيا متواصلا بين روسيا ونحو 30 دولة في القارة الأفريقية، وأن تعزيز التعاون التجاري محوري وحجم التجارة تضاعف خلال 5 سنوات.

وتبحث القمة الأفريقية الروسية، التوصل لاتفاق في القضايا ذات الأهمية لروسيا والقارة السمراء، على رأسها مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.

ويعقد منتدى اقتصادي على هامش القمة يجمع أكثر من 40 رئيسا أفريقيا، لتهيئة الظروف لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع روسيا.