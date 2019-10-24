أرقام صادمة عن إعدام الأطفال في إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال خبير حقوقي بالأمم المتحدة إن إيران أعدمت سبعة أطفال مدانين العام الماضي، واثنين حتى الآن هذا العام رغم حظر قانون حقوق الإنسان عقوبة الإعدام ضد أي شخص دون سن 18 عاما.



وأكد جاويد رحمن، لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، للجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة، أن لديه "معلومات موثوقة" حول انتظار ما لا يقل عن 90 طفلا الآن تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في إيران.

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وأعرب عن قلقه البالغ إزاء الاستخدام الفضفاض لعقوبة الإعدام في الجمهورية الإسلامية.

وذكر رحمن أن معدل عقوبة الإعدام في إيران "لا يزال أحد أعلى المعدلات في العالم" رغم انخفاض عدد من نفذ بحقهم الإعدام من 507 في 2017 إلى 253 العام الماضي.

وأضاف "حتى الآن في 2019، تشير تقديرات متحفظة إلى أنه تم تنفيذ 173 عملية إعدام في الأقل.".