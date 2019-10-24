الرئاسة اللبنانية: رسالة من عون إلى اللبنانيين في الواحدة والنصف بتوقيت بيروت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019 متابعات_الخليج 365 قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون سيوجه رسالته إلى اللبنانيين الساعة الواحدة والنصف بتوقيت بيروت بعد ظهر اليوم.

وتواصلت الاحتجاجات لليوم الثامن على التوالي في مناطق لبنانية مختلفة اليوم الخميس. هذا ويستمر المحتجون في قطع طرق رئيسية في مناطق بالعاصمة بيروت وغيرها، رغم محاولات الجيش ومناشداته للمحتجين لفتحها. ويأتي استمرار الاحتجاجات رغم مصادقة الحكومة على حزمة إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة. Advertisements وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن مجلس الوزراء أقر موازنة 2020 بعجز 6ر0% ومن دون ضرائب جديدة. كما أعلن أن الحكومة صادقت على خفض 50% من رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين. ووعد بإقرار مشروع قانون لتشكيل هيئة لمكافحة الفساد. كما أعلن إلغاء وزارة الإعلام ودمج عدد من المؤسسات.

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