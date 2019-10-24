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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سياسي لبناني: لابديل عن حكومة تكنوقراط وانتخابات رئاسية مبكرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019
كتبت- أماني عزام
قال الدكتور أسعد السحمراني، مسؤول الشؤون الدينية في المؤتمر الشعبي اللبناني، إن الحكومة لم تعد قادرة على تلبية مطالب الشعب، مؤكدًا أن السلطة فقدت شرعيتها لدى الشعب.
وأوضح"السحمراني" في تصريح خاص، أن الشارع اللبناني له موقف موحد ينادي بإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكوكة (تكنوقراط) تشمل شخصيات غير محسوبة علة السلطة الحالي من، تتولى ترتيب قانون انتخابات يلتزم بدستور لبنان ووثيقة الطائف للوفاق الوطني (عام ١٩٨٩) ويكون معه حل المجلس النيابي القائم وتجرى انتخابات نيابية مبكرة ،وبعدها انتخاب رئيس جمهورية.
وأضاف "السحمراني" أن المتظاهرين يطالبون بإقالة رياض سلامة حاكم البنك المركزي ومحاكمته، واسترجاع الأموال من سارقيها، كما يطالبون بدولة مدنية قوية وجيش وطني وقوى أمنية وإدارات رسمية .
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