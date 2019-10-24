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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الدفاع الأمريكي: قد نخوض حربا مع إيران إن اضطرتنا هي لذلك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
قال وزير الدفاع الإمريكي، اليوم الخميس، تشرين الأول 24، 2019، إن إيران تقف وراء استهداف منشآت نفطية سعودية تابعة لشركة أرامكو.
وأضاف، في تصريحات صحفية: لا نسعى للحرب مع إيران، لكننا قد نفعل إذا اضطرتنا هي لذلك.
وتابع: يجب أن تعلم طهران أن ضبط النفس الذي نمارسه تجاهها ليس ضعفًا.
وفي موضوع آخر، قال الوزير الأمريكي: يجب أن نضمن أن أفغانستان لن تكون ملاذًا آمنًا للإرهابيين بعد الآن.
وحول العملية التركية شمال سوريا، أكد تركيا في وضع سيء وتوغلها في شمال شرقي سوريا كان تصرف خاطئ.
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