شكرا لقرائتكم ريف حلب..اشتباكات عنيفة بين قسد وفصائل مدعومة من تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن اشتباكات عنيفة تدور بين مسلحين تابعين لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" وفصائل موالية لتركيا بريف حلب الشمالي الشرقي.

وكان المرصد السوري ذكر أن 4 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا قتلوا، وأصيب اثنان خلال عملية تسلل لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على جبهة كفر كلبين في ريف حلب الشمالي.

وأضاف أن اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة جرت بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس على محور "الدغلباش" غرب مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، بين القوات الكردية في المنطقة من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، ترافقت مع قصف مدفعي من القواعد التركية المتمركزة شمال حلب على مواقع القوات الكردية.

كما رصد قصفاً مدفعياً نفذته القوات التركية المتمركزة على أطراف مدينة أعزاز، استهدف مواقع القوات الكردية المتمركزة في جبهة مرعناز بريف حلب الشمالي.