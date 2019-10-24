السعودية تشن حملة إعتقالات ضد الجالية الفلسطينية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – غزة

كشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس بغزة سامي أبو زهري، معلومات جديدة بشأن معقلين تابعين للحركة داخل السجون السعودية.

وقال “أبو زهري” إنه “بكل أسف هناك تحقيق قاسي بحق المعتقلين وبعضهم يتعرض للتعذيب بأشكال متعددة، ومحققون أجانب من جنسيات مختلفة يحققون معهم”، مؤكدًا أن “هذا الأمر لا يليق في السعودية”، حسبما ذكر موقع “وطن”.

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وأضاف القيادي بحركة “حماس” أنه “نحو 60 معتقلًا بعضهم من أبناء أو أنصار حركة حماس وبعضهم أمضى في المملكة ما يزيد عن ثلاثة عقود وجزء ساهم في بناء البلد وإعماره، اعتقالهم مثّل صدمة لهم ولنا لأن ما حدث غير مبرر وغير مفهوم”.

وأكد أن حركته “لن يهدأ لها بال حتى إنهاء هذه الأزمة”، مشددًا حرص حركته على علاقة جيدة مع كل الأطراف العربية.

وكانت السلطات السعودية شنت حملة اعتقالات داخل الجالية الفلسطينية بالمملكة خلال الفترة الأخيرة طالت قيادات من حركة “حماس”.