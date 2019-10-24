أفاد مراسل "​الخليج 365​" أنه استأنفت ورشة اسرائيلية مدعومة بحفارتين و3 ​شاحنات​ أعمال الحفر واقامة السواتر الترابية بمحاذاة ​السياج الحدودي​ المشرف على ​منتزهات الوزاني​ كما واستأنفت ورشة أخرى تركيب مكعبات اسمنتية في محاذاة الطريق العسكري قرب موقع تلة الحماري داخل الجزء المحتل من ​العباسية​ ويقابله في الجانب اللبناني دوريات مراقبة من ​الجيش​ و​اليونيفيل​ لمراقبة الوضع".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: ورشة اسرائيلية استأنفت أعمال الحفر بمحاذاة السياج الحدودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.