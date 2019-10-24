اعلن مصدر من ​حزب العمال​ المعارض في ​بريطانيا​ عبر وكالة "رويترز" أن محادثات تجري بين الحزب وأعضاء من ​حزب المحافظين​ الذي يتزعمه رئيس ​الحكومة​ ​بوريس جونسون​ لوضع جدول زمني لإقرار قانون الخروج من ​الاتحاد الأوروبي​ "​بريكست​". وكان مجلس العموم قد رفض الثلاثاء محاولة جونسون لوضع جدول زمني مدته ثلاثة أيام لإجازة قانون "بريكست".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: المناقشات مستمرة لوضع جدول زمني لإقرار تشريع حول بريكست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.