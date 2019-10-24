خارجية أميركا: لم نتخذ بعد قرارا نهائيا حول وجودنا العسكري شمال شرق سوريا

أكدت ​وزارة الخارجية الأميركية​ أن "​الولايات المتحدة​ لم تتخذ بعد قرارا نهائيا حول وجودها العسكري ​شمال شرق سوريا​، وشكل دعمها للمقاتلين ​الأكراد​ المتحالفين مع ​واشنطن​ في الحرب على تنظيم "داعش" الارهابي".

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