إجراءات أمنية مشددة في بغداد قبل يومين من التظاهرات المرتقبة

أفاد مراسل "RT" في ​بغداد​ بأن السلطات الأمنية في العاصمة العراقية اتخذت إجراءات أمنية مشددة قبل يومين من انطلاق ال​تظاهرات​ المرتقبة والتي سميت "تظاهرات الخامس والعشرين من تشرين الأول".

ونقل مراسلنا عن مصدر أمني قوله، إن "حالة الإنذار القصوى ستبدأ يوم غد، ومن المتوقع أن تشهد العاصمة زحاما كبيرا وتشديدا في الإجراءات، تحسبا لأي طارئ قد يحدث قبل يوم التظاهرات وفي يومها".

وتستعد السلطات الأمنية العراقية ليوم الجمعة المقبل، والذي من المتوقع أن تشهد فيه العاصمة بغداد ومدن أخرى في ​الجنوب​ تظاهرات كبيرة.

ووجه وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، يوم الاثنين الماضي، بفرض حالة الإنذار القصوى (ج) استعدادا لتظاهرات 25 تشرين اول.

ووفقا لوثيقة عنونت بـ "السرية"، صادرة عن ​وزارة الداخلية​، فإن "حالة الإنذار ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الساعة الثامنة مساء من يوم الخميس 24 تشرين الاول".