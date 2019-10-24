مسؤول بخارجية أميركا: ندعم حق اللبنانيين بالمطالبة بإصلاحات اقتصادية

أعرب مسؤول في ​وزارة الخارجية الأميركية​ عن "دعم ​واشنطن​ لحق اللبنانيين في التظاهر السلمي"، مشدداً على "دعم حق اللبنانيين بالمطالبة بإصلاحات اقتصادية"، مؤكداً أنه "للشعب اللبناني الحق في الاستياء من حكومته لعدم مكافحتها الفساد".

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