جنبلاط: لا لإستخدام السلطة للأجهزة في مواجهة حرية الرأي

أكد رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ رفض قمع التظاهرات، وقال: "لا لقمع التظاهر السلمي من اي جهة كانت لا لاستخدام السلطة للأجهزة في مواجهة حرية الرأي لا لنظريات المؤامرة البالية نظريات الأنظمة العربية الدكتاتورية التي قمعت الشعوب تحت شعار لا صوت فوق صوت البندقية ".

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