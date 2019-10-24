ترمب يعد ببناء جدار حدودي في... وسط البلاد!









اسماء السيد - بيتسبرغ: وعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء بالمضي قدمًا في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال بناء جدران حدودية في عدد من الولايات الجنوبية بما فيها كولورادو، الولاية الواقعة في وسط البلاد.

قال ترمب في خطاب في بيتسبرغ "هل تعرفون لماذا سنفوز بنيو مكسيكو؟ لأنهم يريدون أمن الحدود". وأضاف "إننا نبني جداراً على حدود نيو مكسيكو، ونبني جداراً في كولورادو"، الولاية الواقعة بين يوتاه وكنساس، واعداً بأن يكون هذا الجدار "جداراً جميلاً، جداراً كبيراً يعمل حقاً، بحيث لا يمكن تجاوزه لا من الأعلى ولا من الأسفل".

تابع "نحن نبني جداراً في تكساس، ولا نبني جداراً في كنساس، لكنهم سيستفيدون من الجدران التي ذكرتها للتوّ". وجعل ترمب من مكافحة الهجرة غير الشرعية أحد الوعود الرئيسة لحملته الانتخابية في 2016.

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ورد سياسيون ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على تصريحات ترامب بالذهول والسخرية. غرد حاكم ولاية كولورادو جاريد بوليس على تويتر "هذا غريب... كولورادو ليست لها حدود مع المكسيك". أضاف "لحسن الحظ أن كولورادو تقدم حاليا صفوفا مجانية لدور الحضانة كي يتمكن أطفالنا من تعلم الجغرافيا الأساسية".

ونشر السناتور الديموقراطي باتريك ليهي على تويتر خريطة تظهر حدوداً دولية جديدة رسمت حول نيو مكسيكو وخطا يغطي الجزء الأول من اسم الولاية ليصبح اسم مكسيكو.

وقال ترمب عبر تويتر في وقت لاحق إنه تحدث عن بناء جدار في كولورادو "على سبيل المزاح" و"أشرت إلى الأشخاص الذين غصت بهم القاعة من كولورادو وكنساس، الذين سيستفيدون من +الجدار الحدودي+".

