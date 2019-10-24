جمهوريون يقتحمون قاعة استجواب على صلة بالتحقيق الرامي إلى عزل ترمب









اسماء السيد - واشنطن: اقتحم نواب جمهوريون يشعرون بالغضب جراء إبعادهم عن الإجراءات الرامية إلى عزل الرئيس دونالد ترمب جلسة استجواب مغلقة للشهود الأربعاء، ورفضوا مغادرة المكان على مدى ساعات، ما يصعّد من حدة الخلافات المرتبطة بالتحقيق.

اقتحم أكثر من عشرين نائبًا غرفة اجتماعات تعرف بـ"منشأة المعلومات الحساسة"، وتخضع لاجراءات أمنية مشددة في مبنى الكابيتول، ما تسبب بتأخير شهادة مسؤول في وزارة الدفاع في إطار التحقيق الذي أطلقه الديموقراطيون بشأن احتمال استغلال ترمب للسلطة، عبر ممارسته ضغوطًا على أوكرانيا تتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة في بلاده عام 2020.

واجه البيت الأبيض سلسلة استجوابات لمسؤولين سابقين أو حاليين في الإدارة الأميركية على مدى الأسابيع الأخيرة في ظل تقديم الديموقراطيين القضية الأكثر جدية ضد الرئيس في إطار سنواته الثلاث في السلطة.

لكن الشهادة الأكثر إدانة للرئيس صدرت من القائم بالأعمال الأميركي في كييف بيل تايلر الذي أدلى بشهادته أمام النواب الثلاثاء.

وقال النواب إن تايلر كشف عن تفاصيل أظهرت أن الإدارة الأميركية عرضت دعمًا عسكريًا على أوكرانيا مقابل المساعدة السياسية.

طالب ترمب في هذا الأسبوع الجمهوريين باتخاذ مواقف "أقوى والمواجهة". وحذّر الأربعاء الجمهوريين الذين قد ينقلبون ضده واصفًا إياهم بـ"الحثالة".

يعد دخول القاعات التي تخضع لحماية مشددة في الكابيتول بدون إذن انتهاكًا لقواعد مجلس النواب، إذ إن هذه الغرف مصممة بطريقة تمنع التنصت عليها إلكترونيًا. أثارت خطوة الجمهوريين مخاوف من أن النواب يرتكبون انتهاكات أمنية خطيرة عبر دخولهم إلى القاعة حاملين هواتفهم المحمولة وغيرها من الأجهزة.

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وبدا أن بعض النواب الجمهوريين الذين اقتحموا القاعة قاموا بإرسال تغريدات من داخلها. وقال عضو الكونغرس مات غايتز المدافع الشرس عن ترمب "عاجل: قدت أكثر من 30 من زملائي إلى منشأة المعلومات الحساسة حيث يعقد (رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب) آدم شيف جلسات استجواب سرية تتعلق بعزل (ترمب). لا نزال في الداخل - سأزوّّّدكم بمزيد من التفاصيل".

عطل التحرك استجواب لورا كوبر، نائبة مساعد وزير الدفاع المسؤولة عن السياسة حيال أوكرانيا لساعات عدة. وبدأت كوبر الإدلاء بشهادتها بعد الظهر، وفق ما قال موظف لفرانس برس. وفي وقت لاحق خلال المساء، قال شيف عبر تويتر إنها "قامت بمهمتها القانونية، وأجابت عن أسئلة الحزبين".

كتب إنها "قامت بذلك رغم جهود الرئيس لمنعها، وبعد فشل هذه الجهود، جهود حلفائه من الحزب الجمهوري في الكونغرس للقيام بالأمر نفسه".

قال النائب الجمهوري ستفين سكاليز الذي انضم إلى المحتجين إن النواب يُمنعون من حضور جلسات الاستجواب في وقت يحاول الديموقراطيون "عزل رئيس الولايات المتحدة عبر حزمة قواعد وضعها طرف واحد".

يسمح لجميع أعضاء لجان المجلس النواب الثلاث التي تجري التحقيق، وتضم أكثر من 40 نائبًا جمهوريًا، بينهم شقيق نائب الرئيس مايك بنس، وهو عضو الكونغرس غريغ بنس، حضور الجلسات وطرح الأسئلة على الشهود.

وانضم عدد من النواب، الذين يحق لهم حضور الجلسات كاملة، إلى الجمهوريين المحتجين، مبررين ذلك بأن إجراءات العزل تستحق مزيدًا من الشفافية.

